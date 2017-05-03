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Молодежный чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет пройдет в Минске в 2018 году

03.05.2017 - 16:36

Новости Беларуси. Беларусь получила право принять молодежный чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. Первенство пройдет уже в 2018 году.

Белорусской столице сказали «да!» на конгрессе ФИБА в Гонконге. Уже известно, для проведения турнира будут задействованы четыре минских площадки. Среди них: «Чижовка-Арена», Дворец спорта, спортивный комплекс «Уручье».

Олег Кондратюк, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:
Принятию решения ФИБА предшествовала довольно большая работа и инспекционные поездки представителей Международной федерации. Я бы сказал, что принятие такого решения – это логическое продолжение той политики, которую проводила Белорусская федерация баскетбола на протяжении последних как минимум 2-3 лет.   

Турнир планируется провести с 30 июня по 8 июля 2018 года. Белорусские баскетболистки сыграют в финальной стадии без отбора на правах хозяев соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Кондратюк, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола

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