Молодежный лагерь «Бе-Lа-Русь» открывается в Витебской области 27 июля

Новости Беларуси. На стыке границ трех стран собирается молодежь Беларуси, России и Латвии. Молодежный лагерь «Бе-Lа-Русь» открывается 27 июля в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, палаточный городок разместится на лесной поляне в Верхнедвинском районе, недалеко от Кургана Дружбы, насыпанного в память о боевом содружестве партизан трех стран.

Актив молодежных организаций Беларуси, России и Латвии, ветераны молодежного движения и почетные гости – всего около 600 человек – встречаются уже в 26-й раз. Нынешний проект будет насыщен патриотическими акциями и всяческими творческими конкурсами и квестами.