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Молодой дизайнер-конструктор Александр Насыр придумал трактор будущего

22.03.2017 - 12:30

Кинематограф советского периода знает немало героев, работающих на заводе. Многие, равняясь на них, выбирали свой профессиональный путь.

 Сейчас экран заполонили топ-менеджеры и бизнесмены. А заводская проходная уступила место офисным высоткам.

Александр Насыр каждое утро спешит на завод к 7.30. Здесь трудились его прадед, дед и бабушка. Как у большинства современных молодых людей, его рабочие инструменты – это компьютер и планшет. Парня можно назвать романтиком нашего времени. Он пришел на предприятие с амбициозной идеей: придумать трактор будущего.

Проект получился больше похож на марсоход, чем на привычный нам трактор. Молодой человек признается: сам был удивлен тому, что его идеи приглянулись на заводе. Конструктору предложили поработать над дизайном мини-модели.

Превратившись из теоретика в практика, Александр начал более реально смотреть на вещи. Теперь он убежден, что излишняя концептуальность может и отпугнуть заказчика. А красивый дизайн нужно ещё уметь сочетать с ГОСТами, техническим характеристиками, бюджетом.

Александр Насыр окончил факультет промышленного дизайна. Он самый молодой сотрудник в конструкторском бюро. Большинство его однокурсников ушло в разработчики мобильных игр и приложений. «Оно и понятно», – сетуют на заводе.

Есть мнение, что дизайн для трактора – не самое главное. Однако если заглянуть в кабину белорусского трудяги, который работает на полях всего мира, можно заметить, что каждый тракторист украшает ее на свой вкус.

Александр считает, что продукция, которая поставляется на международный рынок, в том числе и тракторы, – это лицо страны. И его задача как дизайнера – сделать так, чтобы оно было узнаваемым и вызывало только самые приятные ассоциации.

Александр Насыр

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