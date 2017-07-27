новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Молодые надежды на медали: сборная Беларуси по тяжелой атлетике готовится к Олимпиаде в Токио

27.07.2017 - 20:20

Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты готовятся к Олимпиаде в Токио.

Команда омолодилась на 80%, и теперь тренерский штаб обкатывает медалистов будущих летних игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодые надежды на медали: сборная Беларуси по тяжелой атлетике готовится к Олимпиаде в Токио

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов завоевал «серебро» юниорского ЧМ в Токио
Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов завоевал «серебро» юниорского ЧМ в Токио
Белоруска Анастасия Михаленко стала бронзовым призером чемпионата Европы по тяжелой атлетике
Белоруска Анастасия Михаленко стала бронзовым призером чемпионата Европы по тяжелой атлетике
Кубок Беларуси по тяжелой атлетике стартовал 3 марта: участие принимают около 200 спортсменов
Кубок Беларуси по тяжелой атлетике стартовал 3 марта: участие принимают около 200 спортсменов
Слуцкий тренер Василий Шуманский получил лицензию на Всемирные игры ветеранов спорта в Новой Зеландии
Слуцкий тренер Василий Шуманский получил лицензию на Всемирные игры ветеранов спорта в Новой Зеландии
Решение по делу об отстранении белорусских тяжелоатлетов от Олимпиад будет принято до 3 марта
Решение по делу об отстранении белорусских тяжелоатлетов от Олимпиад будет принято до 3 марта
Белорусские тяжелоатлеты вернулись с чемпионата мира с максимальным количеством олимпийских лицензий
Белорусские тяжелоатлеты вернулись с чемпионата мира с максимальным количеством олимпийских лицензий
Николай Новиков завоевал «бронзу» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Тбилиси
Николай Новиков завоевал «бронзу» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Тбилиси
12 апреля в Тбилиси стартует ЧЕ по тяжелой атлетике
12 апреля в Тбилиси стартует ЧЕ по тяжелой атлетике: состав белорусской нацкоманды и задачи
Все новости по теме Тяжелая атлетика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru