Молодые надежды на медали: сборная Беларуси по тяжелой атлетике готовится к Олимпиаде в Токио

Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты готовятся к Олимпиаде в Токио.
Команда омолодилась на 80%, и теперь тренерский штаб обкатывает медалистов будущих летних игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты готовятся к Олимпиаде в Токио.
Команда омолодилась на 80%, и теперь тренерский штаб обкатывает медалистов будущих летних игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
|Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов завоевал «серебро» юниорского ЧМ в Токио
|Белоруска Анастасия Михаленко стала бронзовым призером чемпионата Европы по тяжелой атлетике
|Кубок Беларуси по тяжелой атлетике стартовал 3 марта: участие принимают около 200 спортсменов
|Слуцкий тренер Василий Шуманский получил лицензию на Всемирные игры ветеранов спорта в Новой Зеландии
|Решение по делу об отстранении белорусских тяжелоатлетов от Олимпиад будет принято до 3 марта
|Белорусские тяжелоатлеты вернулись с чемпионата мира с максимальным количеством олимпийских лицензий
|Николай Новиков завоевал «бронзу» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Тбилиси
|12 апреля в Тбилиси стартует ЧЕ по тяжелой атлетике: состав белорусской нацкоманды и задачи