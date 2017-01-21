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Молодым педагогам после отработки распределения будут доплачивать еще один год

21.01.2017 - 13:38

Новости Беларуси. Молодым специалистам, работающим в школах, и после отработки двух лет по распределению будет оказываться финансовая поддержка. Дополнительно доплаты сохранятся еще год.

Такое решение правительства направлено на то, чтобы закрепить молодых специалистов в учреждениях образования и не допустить снижения их зарплаты.

Отметим, что педагоги на своем первом рабочем месте получают ежемесячно сумму равную одной тарифной ставке первого разряда, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Молодым педагогам после отработки распределения будут доплачивать еще один год

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