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«MoreFish»: рыбный магазин и маленький уютный ресторанчик

03.08.2017 - 12:23

В рыбный четверг мы решили заглянуть в удивительное место под названием «Море-фиш». Под одной крышей заведение объединяет рыбную лавку и маленький уютный ресторанчик.

Это абсолютно новый формат для Беларуси, который пришелся по душе любителям вкусной и здоровой пищи.

В ассортименте магазина-кафе – охлажденная и замороженная рыба, стейки и филе, а также морепродукты. Разнообразие выбора просто впечатляет! Тунец, сибас, дородо, лосось, пикша, треска… Здесь каждый найдет то, что ему по вкусу!

Любую выбранную охлажденную рыбу – будь то целую, стейк или филе – в заведении «Морефиш» могут специально для вас приготовить на гриле буквально за 15 минут. В это время можно выпить чашечку кофе, сидя за уютным столиком.

Цены на ассортимент магазина-кафе «Морефиш» приятно удивляют. При этом качество продукции всегда на высоком уровне.

Адрес рыбной лавочки и уютного ресторанчика – проспект Дзержинского 119 – уже хорошо знаком жителям не только близлежащих микрорайонов, но и всего Минска.

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