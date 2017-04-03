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Морено Бордони и Лука ди Батиста: о перспективных проектах и сотрудничестве с белорусскими обувными марками

03.04.2017 - 11:18

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Морено Бордони – секретарь Итальянской конфедерации промышленных предприятий Пезаро-Урбино и Лука ди Батиста – владелец известных итальянских обувных компаний.

Морено Бордони

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