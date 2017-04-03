Морено Бордони и Лука ди Батиста: о перспективных проектах и сотрудничестве с белорусскими обувными марками

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Морено Бордони – секретарь Итальянской конфедерации промышленных предприятий Пезаро-Урбино и Лука ди Батиста – владелец известных итальянских обувных компаний.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Морено Бордони – секретарь Итальянской конфедерации промышленных предприятий Пезаро-Урбино и Лука ди Батиста – владелец известных итальянских обувных компаний.
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