«Морозы уже растения выдержать не могут». Как аномальная погода в Беларуси угрожает сельскому хозяйству
Новости Беларуси. Острее всего любой погодный каприз ощущают аграрии, тем более сейчас, когда закладывается будущий урожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Например, в Гомельской области в ночь на 14 мая столбик термометра опустился до –6.
Александр Запарованный в сельском хозяйстве 45 лет, но такой весны не припомнит.
Александр Запарованный, главный агроном сельхозпредприятия «Брилево»:
Очень была теплая зима. Потом началась весна относительно рано, но она затянулась. Холода, и самое главное, что было очень сухо. И это привело к тому, что растения недополучали влагу в начальный период. А сейчас эти заморозки ослабили настолько растения, что даже морозы, которые раньше выдерживались, уже растения выдержать не могут. То есть этот год настолько аномальный по климатическим условиям, что он создает большую угрозу для сельского хозяйства.
В регионе местами не осталось и намека на посевы, погибло приблизительно 8 % кукурузы. От заморозков пострадало по меньшей мере 14 районов Гомельской области, 24 тысячи гектаров.
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Александр Гриньков, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:
Если на поверхности его нет, значит, оно погибло. А если оно на поверхности есть, мы поднимаем – и корневая система и точка роста жива, значит, эти посевы являются поврежденными. И мы за этими посевами наблюдаем. И потом примем определенное решение, что с ними в дальнейшем. И таких у нас посевов находится в области 24 тысячи гектаров. Это в 14 районах.
Учёные: ни одну культуру белорусы не потеряют. Как наука помогает аграриям в борьбе с непогодой
Новости Беларуси. В 2020 году небесная канцелярия преподнесла рекордное количество сюрпризов. Острее всего любой погодный каприз ощущают аграрии, тем более сейчас, когда закладывается будущий урожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но патовой ситуацию назвать нельзя: в борьбе с непогодой аграриям помогает наука.
Изучение климата – приоритет. Раньше, например, в стране было три агроклиматические области – так ученые делят территорию страны по фактору природы и применимой агротехнике. Теперь их четыре. Добавилась южная – здесь можно выращивать арбуз, подсолнечник, виноград, грецкий орех, фундук. Уже даже создаются свои сорта.
А вот, например, традиционные лен и картофель в новых климатических условиях чувствуют себя не очень комфортно. Тем не менее ученые уверяют: ни одну культуру белорусы не потеряют. Рекомендации есть.
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Ирина Козловская, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой основ агрономии БГАТУ:
Селекция сейчас должна вестись на адаптивность, перемены климата, резкие перепады температуры, жаркое лето, бесснежные зимы. Это все накладывает свой отпечаток. Должны быть отработаны технологические приемы и скорректированы сроки проведения целого ряда технологических операций.
Вот в этом году был очень ранний сев, например. Это все должно быть изучено, задокументировано и предложено производственникам.
Такая работа сейчас ведется. Несмотря на сложности, специалисты от науки и сельского хозяйства уверяют: будем с урожаем. После серьезных испытаний погода порадовала аграриев дождями, и уже на следующей неделе синоптики обещают потепление. Как-никак лето через неделю. Хотелось бы без неожиданностей – погодных.