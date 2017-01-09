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Морозы в Европе: как страны справляются с аномальными минусами

09.01.2017 - 21:13

Новости Европы. Аномальные морозы охватили всю Центральную и Восточную Европу. Жертвами низкой температуры уже стали 25 человек, среди них много мигрантов и бездомных.

Больше всего погибших от переохлаждения в Польше, Италии и Чехии.

На Балканах 20-градусные холода царят в Сербии, Болгарии и Боснии. Остановлено движение судов по Дунаю. В горных регионах снежные заносы буквально парализовали движение через перевалы.

В Сербии отрезаны от внешнего мира 150 деревень и небольших городов.

Белград буквально утонул в снегу, и на большей части территории страны введен режим чрезвычайного положения. В горных регионах Греции власти обеспечивают граждан горячим питьем и пищей: здесь 15 тысяч домов остались без электричества. В Афинах проблемой стал не холод, а обильный снег, который немедленно тает.

А вот в Стамбуле выпало около 0,5 метров осадков: здесь пришлось отменить сотни авиарейсов и приостановить движение судов через проливы.

А в Италии замерзает один из самых высоких водопадов Европы – Марморе. В некоторых местах падающая вода превратилась в ледовые сталактиты. Несмотря на стужу, взглянуть на природный феномен съезжаются туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морозы в Европе: как страны справляются с аномальными минусами

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