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Мощь белорусской армии: на выставке MILEX 21 мая проходят показательные выступления

21.05.2017 - 13:52

Новости Беларуси. 21 мая на выставке вооружений и военной техники MILEX проходят показательные выступления. На площадке аэропорта Минск-1 организованы мастер-классы по рукопашному бою, а беспилотнки исполняют маневры в воздухе. Всего на выставке презентуют около 350 образцов техники. Впервые на форуме представлены новинки отечественного военпрома: броневик «Кайман» и система залпового огня «Полонез», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гиермос Барбосос Эредия, военный атташе Венесуэлы в Республике Беларусь:
Я очень впечатлен выставкой и представленными образцами. Хочу сказать спасибо организаторам, что пригласили меня. Она потрясающая. Я из сухопутных войск, но останавливаюсь и пристально разглядываю каждый образец.

Отметим, что последний раз выставка MILEX проводилась в 2014 году. С того момента белорусский военпром совершил своеобразный прорыв. Это уже успели отметить эксперты. Цель нынешней встречи – не только показать новинки зрителям, но и заинтересовать потенциальных заказчиков.

Мощь белорусской армии: на выставке MILEX 21 мая проходят показательные выступления

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