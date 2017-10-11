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Мощная магнитная буря ожидается 13-14 октября: как она скажется на людях и электронных устройствах

11.10.2017 - 11:24

Новости мира. 13 и 14 октября на Земле будут ощущаться магнитные бури. Это произойдет из-за солнечного ветра, который будет проходить недалеко от Земли в эти даты.

По информации метеорологов, магнитная буря может сказаться на работе не только человеческого организма, но и электронных устройств – могут наблюдаться неисправности, сбои в работе.

Метеочувствительные люди могут испытывать дискомфорт, поэтому стоит позаботиться о своем здоровье. Во время магнитной бури человек может испытывать головокружение, учащенное сердцебиение, усталость, снижение памяти и внимания, беспокойство, беспричинную тревогу, бессонницу или сонливость.

Как бороться с метеозависимостью?

Это не первая магнитная буря за последнее время. 13 сентября на Солнце произошла сильная вспышка, а за неделю до этого – еще одна.

Мощная магнитная буря ожидается 13-14 октября: как она скажется на людях и электронных устройствах

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Источник: youtube.com
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