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Мощнейший ураган «Мария» движется к островам Карибского бассейна, Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения

20.09.2017 - 10:15

Новости США. Ураган «Мария» стремительно движется к островам Карибского бассейна, в связи с чем президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения на Американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент шторм достиг максимальной пятой категории. Скорость ветра в пределах урагана составляет 260 км/час. По словам специалистов, его сила стала критической и чрезвычайно опасной.

Отметим, «Мария» идет почти тем же маршрутом, что и ураган «Ирма», который вызвал масштабные разрушения на Карибских островах и во Флориде.

Мощнейший ураган «Мария» движется к островам Карибского бассейна, Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения
Ураган «Мария» стремительно движется к островам Карибского бассейна
Фото. Ураган «Мария» стремительно движется к островам Карибского бассейна
Ураган «Мария» стремительно движется к островам Карибского бассейна
Фото. Ураган «Мария» стремительно движется к островам Карибского бассейна
Ураган «Мария» стремительно движется к островам Карибского бассейна
Фото. Ураган «Мария» стремительно движется к островам Карибского бассейна

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