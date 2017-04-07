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Мошенник, который выманивал деньги по телефону, задержан

07.04.2017 - 09:29

Новости Беларуси. Сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность мошенника, который выманивал деньги по телефону. Его поймали с поличным сразу после получения суммы в 3 тысячи долларов и 4 тысячи евро. Остальные участники криминального коллектива пока в розыске.

Сценарий преступной группы был прост: мошенники звонили пенсионерам и представлялись близкими родственниками, попавшими в беду. По легенде злоумышленников, только значительная сумма денег могла бы помочь близкому человеку избежать крупных неприятностей.

Всего же мошенники успели заработать около 20 тысяч долларов, на их удочку попалось около 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мошенник, который выманивал деньги по телефону, задержан

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