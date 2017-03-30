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Мошенский о руководстве федерацией гребли: пытаюсь принести знания, которые получил, организовывая бизнес

30.03.2017 - 21:38

Александр Мошенский, генеральный директор группы компаний «Санта» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы возглавили, в своё время, федерацию гребли. И, насколько мне известно, пришли в очень непростой период, когда, в общем, как раз-таки, борьба амбиций и характеров была на самом пике. Но, всё-таки, это – спорт. Надо показывать результат, всё-таки, подразумевая, что страна мы не самая большая, не с самыми лучшими, скажем, природными данными – результат не всегда удаётся показать. Вы считает удачной свою деятельность? Или, в общем, такой трудной, долгим путём, в начале которого вы находитесь?

Александр Мошенский, генеральный директор группы компаний «Санта»:
Я не пытаюсь быть экспертом в виде спорта. Но я, как руководитель, пытаюсь принести те знания, которые получил, организовывая бизнес – пытаюсь перенести эти знания в рамках собственной федерации.

Удалось сформировать команду, удалось наладить нормальное движение у молодёжи до национальной команды.

И сейчас, конечно, основная задача – чтобы те тренера, которые работают в национальной команде, чтобы они сумели существенно поднять спортивное мастерство. Чтобы мы сумели Родине принести те медали, которых она очень ждёт.   

Полностью интервью смотрите здесь 

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