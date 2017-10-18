Москва заняла 16 место в списке самых опасных для женщин мегаполисов

Новости мира. Опубликован список самых опасных для женщин мегаполисов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исследование базируется на данных опросов экспертов.

Основными критериями при оценке городов стали уровень сексуального насилия, доступность медицинских услуг, распространенность некоторых культурных традиций, а также экономические возможности, включая доступ к образованию.

Так, на первом месте оказался Каир.

Пакистанский Карачи и столица Конго Киншаса разделили вторую позицию. Также в пятерке индийский Дели и столица Перу Лима. Москва заняла в рейтинге 16 строку.