Москва заняла 16 место в списке самых опасных для женщин мегаполисов

Новости мира. Опубликован список самых опасных для женщин мегаполисов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исследование базируется на данных опросов экспертов.
Основными критериями при оценке городов стали уровень сексуального насилия, доступность медицинских услуг, распространенность некоторых культурных традиций, а также экономические возможности, включая доступ к образованию.
Так, на первом месте оказался Каир.
Пакистанский Карачи и столица Конго Киншаса разделили вторую позицию. Также в пятерке индийский Дели и столица Перу Лима. Москва заняла в рейтинге 16 строку.