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Москва заняла 16 место в списке самых опасных для женщин мегаполисов

18.10.2017 - 10:14

Новости мира. Опубликован список самых опасных для женщин мегаполисов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исследование базируется на данных опросов экспертов.

Основными критериями при оценке городов стали уровень сексуального насилия, доступность медицинских услуг, распространенность некоторых культурных традиций, а также экономические возможности, включая доступ к образованию.

Так, на первом месте оказался Каир.

Пакистанский Карачи и столица Конго Киншаса разделили вторую позицию. Также в пятерке индийский Дели и столица Перу Лима. Москва заняла в рейтинге 16 строку.

Москва заняла 16 место в списке самых опасных для женщин мегаполисов

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