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Москвич Кристиан Костов может стать победителем «Евровидения-2017» в Киеве

05.05.2017 - 21:19

За неделю до старта «Евровидения» букмекеры сделали свои ставки. В пятерке фаворитов – исполнители из Италии, Бельгии, Португалии, Швеции и Болгарии. У самого молодого участника «Евровидения-2017» есть все шансы одержать победу на этом конкурсе. Кристиан Костов на песенном форуме представляет Болгарию.

Молодому человеку 17 лет, он родился и вырос в России. В российской столице начал певческую карьеру. С детства Кристиан пел в студии «Непоседы»,


Источник фото: instagram.com/kristian_kostov_official/

в 2013-м году принял участие в популярном российском телепроекте «Голос.Дети». Наставником Кристиана был певец Дмитрий Билан. Мальчик дошел до финала, но конкурс не выиграл. «Мой дорогой наставник», – так юный артист отзывается о Билане.  


Источник фото: instagram.com/kristian_kostov_official/

Отец Кристиана по национальности болгарин. Кристиан живет и творит на две страны. В 2012 году он представил Болгарию на «Детской Новой волне». Летом 2015 года Костов принял участие в четвертом сезоне шоу «The X Factor Bulgaria». Он дошел до финала проекта и по итогам зрительского голосования занял второе место.


Источник фото: instagram.com/kristian_kostov_official/

А когда у музыканта появилась возможность выступить на «Евровидении» от Болгарии, долго не думал. Молодой человек рассчитывает на то, что увезет домой хрустальный микрофон (главный трофей «Евровидения»).


Источник фото: instagram.com/kristian_kostov_official/

Песня Beautiful Mess уже полюбилась евровизийным фанатам, а видео на эту композицию на официальном канале конкурса посмотрели более двух миллионов раз. Номер для «Евровидения» Кристиану ставит шведский режиссер Саша Жан-Баптист. Она работала с Джастином Тимберлейком и Зарой Ларсон. По словам Кристиана, номер будет простым, без лишней графики и других атрибутов, от которых зрители «Евровидения» уже устали.

2017 год стал для Кристиана продуктивным в плане творчества, но вместе с тем очень непростым. В этом году музыкант заканчивает школу. Он учится в московской гимназии с углубленным изучением французского и английского языков. После получения аттестата Кристиан намерен продолжить обучение в музыкальном колледже Беркли в США.

Кристиан Костов. Источник фото: instagram.com/kristian_kostov_official/

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