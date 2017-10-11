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Моторика, сенсорика и красивый почерк: почему детей стоит учить рисовать как можно раньше?

11.10.2017 - 19:32

Из-за детского желания творить могут страдать обои, подоконники и скатерти. И начинать приучать малышей к карандашу и альбомному листу можно и нужно с самых ранних лет.

Занятия по рисованию проводятся даже для самых маленьких.

Главное, суметь заинтересовать ребёнка.
Анастасия Рудак, педагог-художник:
Сегодня мы с вами будем делать ёжика. Можно посмотреть поближе, какие у нас тут ёжики хорошие. Один чай пьёт, у второго цветы выросли, да, Настюша?

Маленькие художники ещё не умеют толком выговаривать слово «кисточка», но уже уверенно держат её в руке.
Их рисункам может позавидовать даже радуга: мир детей гораздо ярче, чем у взрослого, и не ограничен никакими рамками.

Рисование отлично развивает неуёмную детскую фантазию и чувство цвета.

Татьяна Анюкова, стилист:
Оно очень хорошо развивает мелкую моторику пальчиков, что немаловажно для детей в таком возрасте. У них потом развивается красивый почерк, они красиво рисуют, разнообразные цвета, и развивается ещё также сенсорика.
Рисовать можно практически всем: ватными палочками, штампиками, мыльными пузырями, крупой и даже овощами.

Совет родителям – для самых маленьких важно разнообразие.

Так что вместе с чадом можно сначала порисовать, а потом сменить занятие: наклеить на рисунки бумажные шаблоны или полепить из пластилина.

Анастасия Рудак, педагог-художник:
Мочить палочку не надо. Вы дотронулись и начинаете рисовать листики. Так листики наши кружат. Потом можно перевернуть палочку – взять красный цвет.

Ребёнку важно учиться работе в группе.

Чем раньше дети привыкнут к компании, тем комфортнее будут себя чувствовать в коллективе.
Татьяна Анюкова, стилист:
Ребёнку очень важно не только сидеть с мамой дома, а также общаться с детьми, научиться также сидеть на занятиях, вырабатывать какую-то  устойчивость, и, чтобы она научилась работать не только с мамой, но ещё и без мамы.

Ксения Хомчик:
Это же общение, он в среде, он занимается, видит, как ведут себя другие дети. Наблюдает, социализация происходит, причём такая мягкая, безболезненная, причём с мамой – это очень важно.

В детях до трёх лет уже можно рассмотреть задатки будущего художника, заметить, насколько ваш малыш – креативный и творческий человек. Другой вопрос, что в таком возрасте уделить одному занятию даже 30 минут и то непросто!

Разделите с ребёнком творческий процесс, и вы сами удивитесь, насколько усидчивым может быть малыш.


Ксения Хомчик, Сафрон Хомчик:
- Расскажи, как ты рисовал, интересно тебе было?

 - Вот так.

- Да? А кого мы сегодня рисовали?

- Деревья.

- А кого ещё? Ёжика, да?

Рисование – один из способов научить совсем ещё маленького человека выражать свои чувства и эмоции.

А для родителей это – хорошая возможность сохранить в этих наивных и непосредственных работах детство своего ребёнка.

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