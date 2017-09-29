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«Мой путь начинался с деревни Белое Крупского района»: космонавт Владимир Коваленок приехал на свою малую родину

29.09.2017 - 18:54

Новости Беларуси. В Крупках принимали высокого гостя. Владимир Коваленок приехал на свою родину по случаю 40-летия своего полета в космос, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дважды Герой Советского Союза посетил городскую гимназию и встретился с ее учащимися. Вспомнил прошлое. И, конечно, рассказал о своем первом космическом путешествии.

Владимир Коваленок, космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Кроме хороших воспоминаний, кроме трудного пути, по которому прошел, трижды мне пришел побывать там. Мой путь начинался с этой деревни – глухой деревни Белое Крупского района, куда я сегодня прибыл на встречу  со школьниками, которые, может быть, со временем продолжат мой путь.

Родился Владимир Васильевич в селе Белое в 1942 году. Отучился на летчика, попал в «звездную» команду, а в октябре 1977 года отправился на орбиту. Пришлось Коваленку выходить и открытый космос. Всего наш земляк «прикасался к звездам» целых 3 раза.

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