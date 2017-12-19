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«Моя коллекция самая крупная в нашей стране, а возможно и во всём мире». Как минчанин открыл музей елочных игрушек

19.12.2017 - 11:05

Пришла пора не просто ставить дома ёлку, а пришла пора эту ёлку как-то украшать. И создавать праздничную атмосферу. В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – коллекционер ёлочных игрушек – Андрей Бегун.

Сколько новогодних игрушек в вашей коллекции?

Андрей Бегун, коллекционер ёлочных игрушек:
Игрушек у меня несколько тысяч. Они собраны со всех континентов.

Как это происходит?

Андрей Бегун:
Я путешествую по миру не только на Новый год, но и в обычное лето, зимой и весной. Заранее узнаю, где найти что-то интересное и собираю, как в том известном фильме, традиции и иные новогодние артефакты, и ёлочные игрушки.

Было ли такое, что вы приходите к кому-то в гости и видите на ёлке великолепную игрушку и просите подарить её вам?

Андрей Бегун:
Была немножко похожая ситуация. Я находился в Северной Корее, в том самом отеле, где один незадачливый американский турист снял инструкцию. Я увидел у них обычную северокорейскую гирлянду. И теперь эта гирлянда находится в музее фабрики игрушек в городе Минске.

Где и когда в Минске коллекционер открыл музей ёлочных игрушек? С чего началось коллекционирование? Смотрите видео.

Андрей Бегун
Коллекция ёлочных игрушек Андрея Бегуна
Фото. Коллекция ёлочных игрушек Андрея Бегуна
Коллекция ёлочных игрушек Андрея Бегуна
Фото. Коллекция ёлочных игрушек Андрея Бегуна
Коллекция ёлочных игрушек Андрея Бегуна
Фото. Коллекция ёлочных игрушек Андрея Бегуна
Коллекция ёлочных игрушек Андрея Бегуна
Фото. Коллекция ёлочных игрушек Андрея Бегуна

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