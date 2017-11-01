новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Можем говорить о завоевании от 2 до 5 медалей: чего ждать от белорусов на ОИ-2018

01.11.2017 - 11:40

Новости Беларуси. До начала XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане остается 100 дней, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ожидается, что в Корею прибудут 2500 атлетов из 90 стран, они разыграют 102 комплекта наград в 15 видах спорта.

От нашей страны к предстоящим главным играм 4-летия готовятся 45 кандидатов в 6 видах спорта, окончательный список выездного состава будет озвучен 22 января 2018 года. Основные надежды наша страна связывает с биатлонистами, сегодня в этом виде спорта уже завоевано 10 лицензий.

Также в медальной обойме фристайл – здесь пока 5 пропусков. Определенные обязательства есть и у представителей конькобежного спорта.

Александр Барауля, шеф миссии белорусской команды на XXIII зимних Олимпийских играх:
На сегодняшний момент мы можем говорить о завоевании порядка от 2 до 5 медалей. Планка, которая была задана в Сочи, слишком высока. И мы уверены, что, в принципе, все спортсмены будут стараться показать свои максимальные результаты. И мы уверены, что, безусловно, медали будут. Немножко остается подождать до начала Олимпийских игр и получим ответ на данный вопрос более конкретно.

Можем говорить о завоевании от 2 до 5 медалей: чего ждать от белорусов на ОИ-2018

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Олимпийский огонь передали хозяевам XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
Олимпийский огонь передали хозяевам XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
Фотофакт: Лобкова и Латушкина представили образцы олимпийской парадной формы
Фотофакт: Лобкова и Латушкина представили образцы олимпийской парадной формы
Деловой взгляд на спорт больших достижений: две концепции олимпийской парадной формы сегодня продемонстрировали Президенту
Парадная форма белорусских атлетов на Олимпиаде-2018. Президент ознакомился с образцами
В ожидании Олимпиады-2018: белорусские спортсмены планируют завоевать около 30 лицензий на участие
В ожидании Олимпиады-2018: белорусские спортсмены планируют завоевать около 30 лицензий на участие
Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь
Генсек НОК Беларуси: на Олимпиаде-2018 основные надежды связываем с фристайлом и биатлоном
Все новости по теме Олимпиада 2018
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru