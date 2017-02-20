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Может ли выпускник отказаться от целевого распределения?

20.02.2017 - 19:45

Новости Беларуси. Если студент оканчивает ВУЗ по целевому направлению, но нашёл более перспективное место работы – есть ли возможность избежать целевого распределения? Об этом рассказали во время «Открытого разговора» на СТВ.

Елена Колеснёва, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня, к сожалению, мы целевое распределение, или подготовку специалистов на основе целевого договора, рассматриваем только в качестве, как обязательное распределение потом 5 лет.

Но почему мы не учитываем те льготы, которые имеет абитуриент, который заключает целевой договор?

Ведь та же девушка, когда поступала, явно шла по отдельному конкурсу целевого набора. И, может быть, даже имела меньшие проходные баллы по сравнению с общим конкурсом, который складывался. Очень многие организации, которые заключают целевой договор, ещё и доплачивают  своим студентам к стипендии одну-две-три  базовые  величины, а иногда и больше. А, когда встаёт вопрос о распределении, мы тогда уже ищем какие-то варианты. Поэтому – целевой договор заключён, все нормативные сроки там прописаны и она обязана его выполнить. 

Распределение – права выпускников и обязанности нанимателей

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