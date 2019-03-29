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«Можно целую диссертацию защитить по этому поводу». В первом матче ЧБ по футболу «Минск» сыграл вничью с «Витебском»

29.03.2019 - 23:21

Новости Беларуси. Безголевым – таким выдался первый в сезоне матч Беларусбанк высшей лиги-2019, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбольный клуб «Минск» на своем поле встречался с «Витебском». В этот вечер гости владели преимуществом, которое все же не сумели воплотить в забитые мячи. Почему – вопрос риторический.

Сергей Ясинский, главный тренер ФК «Витебск»:
Можно целую диссертацию защитить по этому поводу. И везение можно назвать, и исполнительское мастерство. Но я бы, наверное, на первое место поставил бескомпромиссность борьбы. Все удары наносились при жестком сопротивлении соперника, поэтому попасть по воротам было нелегко. Исходя из этого, наверное, в первую очередь эти промахи обусловлены этим.

В другом сегодняшнем матче «Гомель» и «Неман» забили на двоих сразу пять мячей. Успеха со счетом 3:2 добились гости.

Еще три встречи пройдут 30 марта, а завершат стартовый тур три воскресных поединка. Среди них выделим противостояние «Торпедо-БелАЗа» и брестского «Динамо».

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