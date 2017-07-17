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Можно ли досрочно потратить семейный капитал на жильё?

17.07.2017 - 21:06

Новости Беларуси. Советы юриста зрителям программы «Добро пожаловаться».

Вопрос:
Можно ли досрочно воспользоваться средствами семейного капитала на улучшение жилищных условий?

Юрист:
Нет. Досрочно средства семейного капитала могут быть использованы только на получение членом семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения,в порядке и по перечню, определяемым министерством здравоохранения.

Иных возможностей досрочного использования средств семейного капитала законодательством не предусмотрено.

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