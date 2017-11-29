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Можно ли при ЭКО выбрать пол ребёнка?

29.11.2017 - 20:01

Новости Беларуси. В каких случаях разрешено выбрать – мальчиком или девочкой забеременеть, рассказали в программе «Теледоктор».

Андрей Лебедько, врач-акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. Минска:
Пол ребёнка можно выбрать только по медицинским показаниям.

Существуют заболевания, связанные с полом, и тогда возможно выбрать пол.

Много очень болезней, связанных с мужским полом, тогда мы можем переносить только эмбриончик женского пола. Но по желанию выбрать пол нельзя – это противоречит законодательству Республики Беларусь

Теледоктор. Бесплодие

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