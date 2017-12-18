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Можно ли принести на работу свой обогреватель?

18.12.2017 - 20:43

Новости Беларуси. Как поставить себе в кабинет обогреватель и не нарушить технику безопасности, рассказали в программе «Открытый разговор».

Пётр Самчук, главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников лёгкой промышленности:
В первую очередь, я бы посоветовал согласовать этот вопрос, непосредственно, с руководителем. Вы имеете источник электрический, у Вас должна быть 1-ая группа по электробезопасности.

Следовательно, Вы должны пройти инструктаж.

У хорошего нанимателя должна быть инструкция по использованию электрообогревателей. И, когда Вы это всё знаете, нагревайтесь, используйте его на здоровье. 

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