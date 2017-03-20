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Можно ли считать астрологию наукой и стоит ли верить в гороскопы?

20.03.2017 - 12:31

Желание заглянуть в будущее, разгадать причуды судьбы и объяснить хаотическое сплетение обстоятельств  – свойственно человеческой душе.

Астрология – это эмпирическая система знаний. Ещё в древности люди смотрели на звёздное небо, старались изучить движение планет и звёзд, пытались сравнить положение светил с происходящим на земле. Со временем им удалось вывести определённые закономерности связи космоса, природы и человека. К сожалению, в истории возникновения астрологии и сейчас много белых пятен.

В Европу астрология пришла в начале 1-ого века н. э. Посредниками были греческие философы. Они переводили труды персидских, вавилонских и египетских астрологов.

На протяжении трёх веков астрологию признавали и почитали. Однако с падением Римской империи для астрологии начались трудные времена. И возродилась она лишь в 12-ом веке.

Один из самых влиятельных практикующих астрологов 13 века – Гвидо Бонатти. Он был на службе у графа Гвидо да Монтефельтро, которому определял наилучшее время для военных походов. Считается, что астролог обеспечил графу массу побед.

Однако с развитием общества и пополнением знаний в области астрономии, физики, химии и других наук от астрологии потребовалось подтверждение её научной обоснованности.

В конце 20-ого века проснулся интерес к давно забытым знаниям в астрологии, в том числе, к авестийской, которая строится на принципах добра и зла с неизменной победой света.

Конечно, трудно говорить о том, будет ли признана астрология наукой. Но интерес людей к ней не угасает.

Алина каждый свой день начинает с чашки кофе и чтения гороскопа. Девушка не раз убеждалась в том, что звёзды подсказывают ей жизненный путь.

Однако у некоторых интерес к астропрогнозам перерастает в зависимость. Как правило, она настигает неуверенных в себе людей с заниженной самооценкой.

Некоторые психологи советуют читать гороскопы. Главное, чтобы они были положительные. Ведь тогда может  сработать принцип самопрограммирования.

Как бы долго учёные не спорили о правах астрологии называться наукой, она до сих пор существует и помогает многим идти по жизни. Главное – использовать астрологию с пользой и тогда не так уж важно, в каком она статусе.

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