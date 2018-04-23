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Можно ли сына в 14 лет отпустить на ночную дискотеку?

23.04.2018 - 15:44

Новости Беларуси. Ежедневно на горячую линию СТВ поступает порядка 20 обращений. Женщина из Гомеля интересуется, с какого возраста можно спокойно отпускать детей гулять ночью. Комментирует юрист.

Лариса Дмитренко, г. Гомель:
Моему сыну 14,5 лет, и он считает себя взрослым. Требует, чтобы я его отпускала на дискотеки до утра. Могу ли я его отпустить спокойно, и не привлекут ли меня потом за то, что я плохая мать?

Дарина Гулюта, юрист:
Уважаемая Лариса, в Беларуси действует запрет на нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в общественных местах с 23.00 до 06.00 без сопровождения взрослых. В соответствии со ст.17.13 Кодекса об административных правонарушениях,

неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по сопровождению несовершеннолетнего в период с 23 часов до 6 часов вне жилища – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин.

То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, влечет наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.

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Фото: giornaletrentino.it.
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