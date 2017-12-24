﻿ Можно ли взять «больничный» во время декрета? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Открытый разговор

Можно ли взять «больничный» во время декрета?

24.12.2017 - 16:42

Новости Беларуси. Что делать, если мама, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, заболела, рассказали в программе «Открытый разговор».

Игорь Силин, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:
Она находится в отпуске социальном, она не может выйти на «больничный».

Илона Волынец, СТВ:
То есть, маме нельзя болеть?

Игорь Силин:
Нет.

Наталья Навроцкая, основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей:
Если мама заболела и не может осуществлять уход за ребёнком, то в этом случае «больничный» может взять отец, либо другой родственник, который сможет в этот период, пока мама болеет, ухаживать за малышом.

Такое право у нас есть.

Илона Волынец:
То есть, маме никакой «больничный» не выдаётся, а этот листок предоставляется по месту работы уже папе, чтобы он смог ухаживать за ребёнком?

Наталья Навроцкая:
Да.

Игорь Силин:
Лицу, фактически осуществляющему уход за ребёнком.

Наталья Навроцкая:
Это может быть и бабушка.

Илона Волынец:
Мама не обязательно должна быть госпитализирована, она может болеть и дома?

Наталья Навроцкая:
Может.  

Декретницы: «Открытый разговор»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Елена Пузикова, заместитель начальника такси «Алмаз»
В Минске набирает силу скандал с участием администрации такси «Алмаз»
«Декретнице» нужно уехать на сессию: сохраняется ли отпуск по уходу за ребёнком?
«В отпуске по уходу за ребёнком работница может получать выплаты единовременные, если они предусмотрены колдоговором»
Ушла в декрет, а предприятие закрылось: где получать «детские»?
Задерживают выплату детских пособий: положена ли компенсация за просрочку?
Не выплачивают или задерживают «детские»: что делать
Не работала или была ремесленником, и ушла в декрет: где получать «детские»?
«Хоть копейки дайте, надо лекарство срочно купить»: на лидском предприятии не вовремя выплачивают детские пособия
Все новости по теме Трудовые отношения
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru