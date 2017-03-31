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Можно ли заставить работника выполнять дополнительные обязанности?

31.03.2017 - 19:53

Новости Беларуси. Что делать, если руководитель хочет увеличить нагрузку, какие права есть у сотрудника, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Парафенюк, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза:
Если наниматель хочет вменить ему другие профессиональные обязанности, то есть, по другой профессии, должности, то это происходит с согласия работника.

Если работник не согласен, то наниматель не может его обязать работать по другой профессии, специальности.

Потому что в трудовом договоре у него указано, по какой профессии он должен работать. Если работник будет судиться, то, на мой взгляд, его должны восстановить, так как наниматель уволил его незаконно, в нарушение трудового законодательства.   

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