«Можно ожидать, что будет и повыше». Каким будет проходной балл в 2020 году? Мнения директоров гимназий
Что изменится в системе образования Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом, обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
С учётом того, что специфическая четвёртая четверть, как вам кажется, уровень подготовки к сдаче ЦТ в этом году будет на том же уровне, как в прошлом году, или будет ниже?
«Предварительно подать документы в электронном личном кабинете». Как проведут вступительную кампанию в университете физкультуры
Юлия Саматыго, директор гимназии аг. Лошница Борисовского района:
Мне кажется, он должен, в принципе, остаться на том же уровне, потому что учащиеся, которые даже обучались дистанционно, они прилагали максимум усилий, чтобы не потерять того уровня, который они достигли. И надо сказать, что, в принципе, они же нацелены на учреждения высшего образования достаточно конкурентоспособные. И понимают, что сегодня балл зависит от того, как сдадут все.
Кстати, дети-выпускники в последнее время часто задают вопрос: «А вот как Вы думаете, каким останется проходной балл в этом году: будет он выше того уровня, который был в прошлом году либо ниже?» И, конечно, очень сложно ответить сегодня на этот вопрос, но мы понимаем, что, в любом случае, педагогический коллектив делает все, для того чтобы уровень сохранился на том же уровне, а возможно, и выше.
Потому что это задача первоочередная, наверное, любого учреждения образования – дать качественные знания.
Наталья Бушная, директор гимназии №1 им. Франциска Скорины г. Минска:
Но здесь тоже многое зависит от самого абитуриента, от самого выпускника. Ведь если он не ходил в учреждение образования, у него, в принципе, было даже времени больше сосредоточиться на эти три предмета. Если все остальные предметы – была дана такая возможность, поэтому можно ожидать, что будет и повыше. Понимаете? Можно ожидать. Но это всё зависит от того, как это было организовано самим учащимся. Потому что он мог увидеть, что по остальным предметам за три четверти у него вполне хорошие отметки. Все усилия сосредоточить на этих трёх предметах. Это тоже неплохо.
Юлия Саматыго:
И сроки эти позволят. Потому что экзамены завершатся, выпускные вечера пройдут. И две недели времени конкретно на подготовку тех предметов, которые они сдают, они дадут свои плоды.
Наталья Бушная:
Поэтому пожелаем нашим выпускникам, абитуриентам и потенциальным студентам сосредоточить все свои усилия, проявить максимум воли и самостоятельности, организованности. Родители тоже в этом должны помочь, ну и мы, педагоги рядом. Пусть даже на дистанции.
Выпускные, новые сроки ЦТ и вступительная кампания онлайн. Анонс программы «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Формат последних линеек и выпускных вечеров в каждой белорусской школе и гимназии определят индивидуально, с учетом пожеланий родителей и рекомендаций медиков, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом рассказали эксперты в программе «В обстановке мира».
Непростой учебный год в условиях мировой пандемии.
У нашай краіне рэжыму каранціну не было і няма.
Все ли ученики будут аттестованы? И по каким принципам выставят итоговые оценки?
Нигде в нормативных документах не написано, что надо обязательно иметь какое-то определенное количество отметок.
Как пройдут последние звонки? Не лишатся ли выпускники возможности проститься со школой?
Мы можем себе позволить организовать торжественное вручение аттестатов. Все-таки своеобразный праздник будет.
Централизованное тестирование в новые сроки: не потеряют ли абитуриенты пик «образовательной формы»?
Тому, что сроки перенесены, большинство и педагогов, и учеников рады.
Вступительная кампания онлайн.
Абитуриентам будет позволено предварительно подать документы в электронном личном кабинете, который будет располагаться на сайте университета.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.