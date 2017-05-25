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«Можно сфотографироваться с драконом»: минчанам изнутри показали Большой театр оперы и балета

25.05.2017 - 16:28

Новости Беларуси. Театр оперы и балета пригласил 25 мая всех желающих прогуляться по закулисью. Во время экскурсии ценителям высокого показали, где хранятся десятки тысяч костюмов, как накладывается театральный грим и рассказали историю белорусского Большого через редкие архивные документы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальные фотозоны с тронами и скульптурами организовали даже для любителей селфи-съемок. Кроме того, гостям предложили посетить мастер-классы по актерскому мастерству, игре на ударных инструментах, оперному пению и балету.

Минчане:
Было очень интересно, нас провели по всему зданию театра, вокруг, рассказали и о парке, и о том, как создавался, как строился театр.

Мне очень понравился сам театр, гардероб. Но больше всего мне понравилось, что можно сфотографироваться с драконом, со статуями, на кресле.

Сфотографировалась с драконом. Еще мне очень понравился зал, сделал будто из золота.

Вечером на главной классической сцене страны по традиции зрители услышат знаменитую «Кармен» в исполнении француженки Алимы Мамди. Именно этой постановкой 84 года назад торжественно открылся Большой театр.

«Можно сфотографироваться с драконом»: минчанам изнутри показали Большой театр оперы и балета

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