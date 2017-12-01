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«Можно сравнить с элегантной женщиной, которая должна носить вещи хорошего кроя»: Макеевы, Bezdar и Кораблев о дизайне интерьера

01.12.2017 - 18:39

Мой дом – моя крепость. А ещё – то место, которое говорит о характере и вкусах хозяина больше, чем даже его одежда. Мы всеми силами стремимся избавиться от наследия советского прошлого, но не всегда знаем, как это сделать. Мы побеседовали с дизайнерами интерьеров, и собрали для вас несколько советов.

Что такое хороший интерьер


Анна Макеева, дизайнер:
Я считаю, что хороший интерьер – это элегантный интерьер. Это понятие можно сравнить с элегантной женщиной. Которая должна иметь хорошую фигуру, носить вещи хорошего кроя. И несколько индивидуальных аксессуаров, которые свойственны только ей.  Точно так же интерьер. Хороший интерьер – это, прежде всего, хорошая планировка. Без неё не бывает хорошего интерьера. Должны быть использованы хорошие, практичные, элегантные отделочные материалы. И должен иметь несколько акцентов, свойственных конкретному дизайнеру. И, самое главное – не переборщить с этими акцентами.

Что такое стиль?


Андрусь Bezdar, арт-директор архитектурной студии:
Стиль – вещь достаточно сложная, как и мода. Это приходящее- уходящее. Оно сейчас стильно, через лет 30 – уже не стильно. Понятие уюта – оно более общее и, наверное, более актуально. Мне больше нравится выразительный интерьер. Когда у него есть идея авторская, и он создан по каким-то гармоничным  законам. И это воспринимается в любое время.

Идеальный стиль для обычной квартиры


Станислав Макеев, дизайнер:
В основном, люди используют такое понятие, как «эклектика». Потому что не в состоянии потянуть «хай-тек» – потому что это дорогой стиль. Минимализм – он очень сложный стиль и, как правило, для этого нужны достаточно большие площади. Планировки в квартирах – они не позволяют создать пространства, которые можно назвать минималистичными.  Нужно насытить небольшие пространства мебелью. Из-за этого возникает такое понятие, как «эклектика».

Идеальный цвет для интерьера в Беларуси

Анна Макеева:
Должно быть присутствие оттенков жёлтого. То есть, не примитивных, а сложных оттенков желтого. Оттенков зелёного. Возможно, оттенков бордового цвета. То есть это то, что характерно, с моей точки зрения, для Беларуси.

Об отечественной мебели


Алексей Кораблев, ведущий архитектор архитектурной студии:
Раньше в белорусских фирмах, в белорусских салонах стояла мебель, которая всегда была копией итальянского бренда, или европейского. И наша задача состояла в том, чтобы сохранить белорусское качество хорошее и привнести что-то своё, новый дизайн, который не стыдно было бы везде показать.

Андрусь Bezdar:
Считаю, что есть предубеждение против белорусского дизайна, но смотря у кого. У литовцев и поляков оно, очевидно есть. У украинцев или русских, наоборот, Беларусь ассоциируется с чем-то качественным, более европейским.

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