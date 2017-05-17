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«Мудрость гор молчаливых»: сборник китайской поэзии в переводе на белорусский язык презентовали в Минске

17.05.2017 - 09:06

Новости Беларуси. «Мудрость гор молчаливых». Под таким названием увидела свет новая книга серии «Светлые знаки: поэты Китая». Идея создания сборника – в знакомстве белорусов с культурой Поднебесной. На «матчыну мову» перевели более ста стихотворений китайских поэтов.

Презентация книги прошла в Доме дружбы в Минске. В ближайшее время в Пекине планируется открыть Центр культуры Беларуси, который займется продвижением нашего искусства. Ну а уже в конце мая в Китае ждут наш балет. В исполнении артистов Большого театра жители Поднебесной увидят «Лебединое озеро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мудрость гор молчаливых»: сборник китайской поэзии в переводе на белорусский язык презентовали в Минске

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