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Мусорный бизнес в Беларуси + проблема утилизации отходов: «Что происходит»

30.10.2017 - 19:34

Новости Беларуси. Насколько актуальна проблема утилизации отходов для Беларуси? Как действовать в этом плане в быту и на производстве, при этом, не забывая об экономике и экологии? И может ли мусорный бизнес быть прибыльным? Эти вопросы обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит»

Минприроды: «Объёмы отходов растут ежегодно»

«Некоторые сельские населённые пункты испытывают такую беду, когда по улицам начинает течь навоз, не хватает хранилищ для этого отхода»

«Надо с детьми работать. Не рассказывать им сказки про Красную Шапочку, а рассказывать, как собирать мусор»

«Таким образом 50% мы не достигнем. Нужно внедрить новые технологии, вообще, обращения с отходами»

«Серьёзная проблема – сельские населённые пункты. Отходы долго находятся под дождём, вывозятся не так регулярно»

Николай Улахович: «Средства, которые нужны для строительства предприятий для переработки мусора – у нас под ногами»

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«Некоторые сельские населённые пункты испытывают такую беду, когда по улицам начинает течь навоз, не хватает хранилищ для этого отхода»
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