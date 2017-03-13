новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Минск и минчане

Музей истории минской конки: появление первого кондуктора и где в столице ковали первые подковы

Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки
13.03.2017 - 09:07

Под стук подков и звон колокольчиков. Конно-железная дорога или конка положила начало общественному транспорту в Минске. В конце XIX века на узких брусчатых улочках стали передвигаться изящные вагоны, их тянули по рельсам 2-3 лошади со скоростью 7 километров в час. Кучер подавал сигналы пассажирам и пешеходам и звонил в колокол. Заплатив всего три-шесть копеек, в зависимости от расстояния, минчане могли легко добраться до нужного им места и даже сделать остановку по требованию, если вдруг на центральных улочках увидали знакомого или захотелось прогуляться пешком.

Идея конки появилась у властей города еще со строительством Брестского и Либаво-Роменского пассажирских вокзалов в Минске, когда остро стала проблема путей сообщения между ними. В итоге нашли средства, и инициативу переняло руководство железной дороги.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
В 1887 году обратился оршанский купец, он же поверенный инженера Горчакова, который возглавлял товарищество по устройству конных железных дорог. Звали купца Сергей Самуилович пергамент, с необычной фамилией. Он обратился с прошением в городскую управу Минска с просьбой рассмотреть его проект. В ноябре 1887 года утверждена окончательно его версия и подписана. А на устройство дороги ушло пять лет. Мы знаем из репортажей «Минских губернских ведомостей», «Минского листка», что тожественное открытие движения конки было 10 мая 1892 года.

Работала конка до 11 вечера, а вагоны освещались керосиновыми фонарями. Скоростные путешествия, в отличие от повозок, позволили транспортировать большое количество народа. Конка создала инфраструктуру в городе, по ее маршрутам появился ряд магазинов, где продавали подковы, шипы, различные масла для колес, были изменены дороги и тротуары.

Кроме того, конная железная дорога подарила минчанам и новые профессии. Если раньше извозчики сами брали плату за проезд, то теперь этим занимался кондуктор – человек, который должен был не только всех обилетить, но и следить за порядком, обеспечивать каждому место для сидения, ведь стоять должны были лишь школьники и гимназисты со льготными билетами. Кондуктор был обязательно знаком с форейтерами – служащими, которые на сложных участках дороги с резкими спусками-подъемами, дополнительно впрягали лошадей. Бывало, что пассажирам приходилось выскакивать на ходу и идти пешком, а потом вновь занимать свои места.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
По специальному указу императора служащие железной дороги носили мундиры синего цвета, а служащие конки носили мундиры с красной выпушкой. У кондуктора обязательно должен был быть жетон с номером, потому что если какие-то были вопросы по организации движения либо кто-то забывал какой-то предмет, то можно было прийти в управление, только лишь ссылаясь на номер жетона, что был кондуктор такой-то, с таким номером. Тогда можно было решить вопрос. Номер жетона, как правило, совпадал с номером вагона. На пряжках обязательно было «МКЖД», то есть Минская конная железная дорога.

В новом столичном музее постарались воссоздать атмосферу конца XIX – начала XX веков. Главный экспонат – вот этот вагон, его делали специально в масштабе 1 к 1. Как видим, вместиться в него могло около 30 пассажиров, для всех были общие правила поведения: входить нужно было через площадку противоположную от кучера, запрещалось садиться в конку трубочистам и людям в грязной одежде, а также пассажирам с собаками. Мужчина, зайдя в вагон, где находятся дамы, должен был сделать легкий наклон головы в их сторону. Курить разрешалось только на площадке.

Основные маршруты минской конки протянулись на 8 километров. Первая линия была вокзальная, она соединяла Брестский вокзал, проезжала через мост Либаво-Роменской железной дороги, поворачивала по Петербургской и подъезжала к Виленскомй вокзалу. Вторая линия – центральная, была самая продолжительная.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Она начиналась от Виленского вокзала, по Петербургской, нынешней Ленинградской, по Коломенской, около депо конки проезжала, выезжала на центральную Захарьевскую улицу, двигалась по ней. И уже на Губернаторской, нынешней улице Ленина, поворачивала, огибала Соборную площадь (нынешнюю площадь Свободы), по улице Кирилла и Мефодия (тогда это была Монастырская), она выезжала на торговую. Это был конечный пункт. И были еще две линии. Одна называлась Немига-Сторожевская. Она начиналась в начале улицы Немига, через Нижний рынок. Наверное, самый сложный был участок, поскольку он очень многолюдный. Через мост, и выезжала на Александровскую улицу, это нынешняя улица Максима Богдановича. До нынешнего завода «Аливария».

На Торговой улице начиналась еще одна линия – Немижская. Конка ехала по набережной Свислочи в районе нынешнего парка имени Янки Купалы, выезжала на Захарьевскую и возле современного цирка поворачивала к Красной улице, до дома-музея I съезда РСДРП, который находился в конце последней четвертой линии.

Уже 1 января 1913 года конку обслуживало 99 лошадей, за ними на территории специального парка на улице Базарной смотрели конюхи и ветеринары.

Парк включал в себя целый ряд строений, необходимых для нормального функционирования городского транспорта. Конюшни, лазарет для лошадей, вагонные сараи для ремонта и хранения транспортных средств и даже кузница для изготовления подков.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Вообще, конка – очень опасный транспорт был. Действительно, разъездов было мало, рельсы фактически не возвышались над мощенной дрогой, над камнями, поэтому если кучер зазевался, то вагон регулярно сходил с рельсов. Сегодня мы можем говорить только о двух ДТП. Одно из них было фактически 110 лет назад. В районе нынешнего ГУМа при повороте кучер не справился с управлением лошадей, на всей скорости вагон въехал в витрину ресторана «Фриц», который находился у гостиницы «Берлин». На этой территории сегодня стоит ГУМ.

Конец XIX века в Минске выдался насыщенным на технические новинки. Вместе с конкой в город приходит водопровод. Оттого в экспозиции нового музея нашлось место для уникальной водоразборной колонки, таких в Беларуси всего две. Эта была найдена в 2004 году на территории посольства США.

Другой технической новинкой на перекрестке эпох становится телефон. Также в музее сделали витрину почтово-телеграфной конторы с эксклюзивной коллекцией открыток, адресатами и отправителями которых являлись сами минчане.

Среди достопримечательностей, мимо которых проезжала конка, была и популярная у минчан аптека Староневича на улице Захарьевской. В витрине на экспозиции представлена посуда для хранения лекарственных средств.

Рядом – витрина хитового для минчан магазина Левина, сегодня мы могли бы назвать его ГУМом. Там можно было купить и детские игрушки, и одежду, и охотничьи ружья, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Внимание дам, безусловно, привлечет это красивое платье для дневных выходов 1890 года.

Разъезжали в вагонах с лошадьми минчане до 1928 года, а затем на смену конке пришли трамваи. Правда, с небольшим перерывом в военные годы и время экономической разрухи, с 1918 по 1821-й годы, конка не работала. Координировало же деятельность конной железной дороги специально созданное управление на улице Базарной в доме № 4, куда минчане могли обращаться с жалобами и предложениями.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
В 1921 году служащие самой конки восстановили движение конки, восстановили рельсы, и началось движение уже красной конки, как тогда говорили. И действовала она ровно 7 лет, когда ее сменил электрический трамвай. Тогда был создано Объединенное управление местного транспорта Беларуси, куда вошла обозноремонтная мастерская, это бывшая каретная фабрика, вагонный парк на улице Базарной, еще один вагонный парк. И хозяйство местного транспорта насчитывало около 170 лошадей. И для обслуживания всех было создано два хозяйства: Людамонт и Михалово. Один из них – наш нынешний микрорайон в составе Минска.

Новый музей стал одним из лучших подарков городу на его День рождения.

Музей истории минской конки

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Лошади появятся в музее минской конки
Уникальная водяная колонка представлена в музее минской конки: таких всего 2 в Беларуси
Ножницы для удаления гланд можно увидеть в музее минской конки
Синий и занавески полосатые: как журналисты 1892 года помогли восстановить вагон минской конки
На одной сушили бельё, вторую достали из мусора: где нашли рельсы минской конки для музея
Как выглядел билет на проезд в минской конке?
«Тёмно-синий тогда и сейчас – это два разных цвета»: как восстанавливали форму кондуктора минской конки
«Мухи завелись в фонарях»: на что жаловались минчане век назад, можно услышать в музее конки
Все новости по теме Музеи Минска
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru