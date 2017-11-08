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Музей меда открыли в Столбцовском районе

08.11.2017 - 19:41

Новости Беларуси. В Столбцовском лесхозе создали музей меда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Тематике соответствует строение: он похож на улей. А в нем – соты, на которых и расположены экспонаты. Среди последних, кстати, много фотографий с лучшими пчеловодами региона. Вокруг – орудия труда. Они наглядно демонстрируют: работа по добыче меда – не самая сладкая.

Александр Шарапа, заместитель директора Столбцовского лесхоза:
Хотели мы показать традиции нашего лесхоза в этом доме-музее – из чего получается мед. Многие понятия не имеют, что делается. А здесь посмотрят: здесь – воск, соты, вот медогонка. Это интересно для людей.

В Столбцовском лесхозе пчел стали разводить 40 лет назад. Здесь уже выросли целые династии пчеловодов. Они, к слову, и стали основными авторами экспозиции.

Музей меда открыли в Столбцовском районе

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