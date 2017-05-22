новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Мужчина-дояр Валентин Дворак: Мне нравится моя работа!

22.05.2017 - 13:04

Каждое утро Валентина Дворака из деревни Прудок Мозырского района начинается в компании этих пятнистых красавиц. Вот уже 30 лет он трудится дояром на ферме. Мужчину в этой профессии встретишь очень редко,  зато Валентину по душе. Ещё мальчишкой он бегал в колхоз помогать маме, которая  работала дояркой.      

С той поры многое изменилось. Ручной труд заменили машины. Работать стало легче. Теперь коровы сами занимают свои места в стойлах, а Валентину остаётся лишь продезинфицировать вымя и сцедить первое молоко, чтобы избавиться от лишней грязи и бактерий. А дальше – работает доильный аппарат. Так и скорость увеличивается, и качество продукта улучшается.

Впрочем, и без этого аппарата Валентин может дать фору любому. Стоило нам отвернуться лишь на несколько минут –  и в его руках уже полное ведро ароматного молока.

Но руками 200 коров не выдоить. Единственное, о чём жалеет Валентин, так это о том, что с приходом на ферму технологий душевности стало меньше. Раньше каждую бурёнку знали по имени, потому что было их не больше 50. Сейчас же их в несколько раз больше, и вместо имени – бирка с номером.

А вот уж что точно не изменилось с годами, так это песня во время работы. Так и настроение поднимается, и процесс ускоряется. 

Кстати, жена Валентина, Полина, тоже доярка. Причем, на момент знакомства девушка работала продавцом в магазине, но с такой теплотой приняла профессию мужа, что и сама потом пошла помогать на ферму.

Уже сегодня Валентин не представляет свою жизнь без любимой работы, потому и приходит каждый день на ферму, как на праздник. 

Валентин Дворак

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Выставка научной литературы и творчества проходит в Минске
Выбрать профессию по душе. Выставка научной литературы и творчества проходит в Минске
Екатерина Макаревич
Екатерина Макаревич, инструктор розыскной собаки: Главное – чтобы ты был нужен и был виден результат твоей работы!
Работа на заводе: насколько изменились условия труда?
Первый раз, конечно, страшно было: почему женщины выбирают и как справляются с мужскими профессиями
Первый раз, конечно, страшно было: почему женщины выбирают и как справляются с мужскими профессиями
Гендерному стереотипу мы обязаны прошлому веку: стоит ли делить профессии на мужские и женские
Гендерному стереотипу мы обязаны прошлому веку: стоит ли делить профессии на мужские и женские
Нина Василевская
Нина Василевская, пекарь: Всё тепло, всю душу вкладываю в караваи!
Лариса Рабощук
Лариса Рабощук, переводчик жестового языка: Есть масса слов, недоступных в жестовом переводе!
Единственный в Беларуси смотритель оригинальных башенных часов Иосиф Ясюкевич
Все новости по теме Профессии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru