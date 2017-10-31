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Мужчина, кинувшийся с ножами на полицию в Таллине, скончался в больнице

31.10.2017 - 20:54

Новости Эстонии. Правоохранители пытаются выяснить мотивы злоумышленника. Уже установлено: мужчина 33 лет, гражданин Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К уголовной ответственности не привлекался.

Ранее в отделение полиции поступило сообщение об агрессивном человеке, вооруженном двумя ножами. К месту ЧП прибыли стражи порядка. Однако достучаться до мужчины не удалось, и тот бросился в атаку.

В Таллине полиция открыла огонь по вооруженному ножами мужчине

Правоохранителям пришлось открыть огонь на поражение. Нападавшего доставили в больницу, однако спасти не удалось.

Мужчина, напавший с ножами на полицию Таллина, скончался в больнице

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