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Мужчина в балете: роль крепкого плеча в балетном искусстве

31.10.2017 - 14:00

Мужчина – артист балета. Иногда его труд незаслуженно оценивают ниже, чем труд балерины. А между тем в искусстве нет гендерных различий: здесь важно умение работать и преодолевать свою лень и неуверенность.

Конкуренция в «мужском» балете не меньше, чем в женском. У артиста нет права на продолжительный отдых – каждый день нужно быть лучше себя вчерашнего. Выносливость, работоспособность и отличная физическая форма. И это не все качества, которыми должен обладать артист балета.

Валентин Николаевич Елизарьев рассказывает, что ни на секунду не пожалел о сделанном выборе.

Большая любовь к делу всей жизни позволяет чувствовать себя по-настоящему счастливым человеком. Мастер точно знает: чтобы стать лучшим в профессии, нужно постоянно работать. 

Жалеть себя – это не про балет.

Немыслимые физические нагрузки, кроме боли имеют и плюсы: почти совершенное тело. Танцоры действительно напоминают античных атлетов или даже богов. Кстати, именно артист Денис Климук послужил прототипом фигуры Аполлона из скульптурной композиции на здании Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

Внешняя красота и лёгкость даются большим трудом, которого люди часто не замечают.

Нужно быть буквально одержимым этим искусством, чтобы выдерживать длительные репетиции, которые могут проходить без перерыва на обед. Поэтому перекусить после 6-ти – часто единственная возможность восстановить силы. Но набрать лишний килограмм – не самый большой страх артиста балета.

Есть в мужском балете и место страху, и место слабостям. Но на них почти не остаётся времени: нужно работать как над техникой, так и над эмоциями своего героя.

Майя Плисецкая говорила,  что даже через двести лет танцем надо можно будет растрогать человеческую душу, заставить сопереживать, вызвать слезы, мороз гусиной кожи.

А для этого нужно быть влюблённым в свою профессию.

Танцоры не скрывают, что часто встречались с непониманием и даже осуждением их выбора. Мол, не мужская это профессия! Только узнав, сколько труда и здоровья положено на каждую постановку, можно по-настоящему оценить роль крепкого плеча в балетном искусстве.

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