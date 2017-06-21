Мужчину, устроившего взрыв в Брюсселе, застрелила полиция

Новости Бельгии. Нападение на полицейских на Центральном вокзале Брюсселя признали терактом. Исполнитель убит. Инцидент произошел 20 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный патруль обратил внимание на необычное поведение мужчины. Когда к нему направились с явной проверкой, у касс вокзала мужчина привел в действие взрывное устройство. Обошлось без пострадавших. Как сообщил один из очевидцев, перед взрывом мужчина выкрикивал лозунги радикальных исламистов.

В качестве меры предосторожности полиция эвакуировала людей из центра Брюсселя и прилегающих улиц и площадей. В районе ЧП было приостановлено движение наземного транспорта и метро.

Белорусов, находящихся в столице Бельгии, МИД нашей страны призывает выполнять все указания властей.