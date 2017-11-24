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Мужчины в масках проникли в частный дом на окраине города: подробности разбойного нападения в Барановичах

24.11.2017 - 14:07

Новости Беларуси. В Барановичах следователи разыскивают группу неизвестных, которые минувшей ночью совершили разбойное нападение. Мужчины в масках проникли в частный дом на окраине города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В это время там находились женщина и ее 12-летний внук. Хозяйке связали руки и требовали деньги. По ее словам, в руках у нападавших мужчин был пистолет и бейсбольная бита. Неизвестные начали обыскивать дом. В этот момент женщине удалось вызвать помощь.

Дмитрий Иванюк, официальный представитель СК по Брестской области:
Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны злоумышленников, женщина развязала руки и нажала на тревожную кнопку. Спустя три минуты по сигналу тревожной кнопки прибыли сотрудники Департамента охраны, которые оказали помощь женщине и внуку, находившимся в доме. Злоумышленникам удалось скрыться до прибытия сотрудников милиции.  

Пока не установлены и личности преступников. На их поиски брошены все силы. Одновременно возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц».

Мужчины в масках проникли в частный дом на окраине города: подробности разбойного нападения в Барановичах

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