Мужская мода: чем свитер отличается от пуловера или кардигана?

Этим утром согреваем наших мужчин при помощи свитеров и кардиганов и узнаем, чем свитер отличается от пуловера или кардигана.
Этим утром согреваем наших мужчин при помощи свитеров и кардиганов и узнаем, чем свитер отличается от пуловера или кардигана.
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