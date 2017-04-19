Мужская сборная Беларуси по настольному теннису пробилась в высший дивизион чемпионата Европы

Новости Беларуси. Сборная Беларуси в высшем дивизионе чемпионата Европы по настольному теннису. По сумме двух матчей плей-офф наши парни взяли верх над венграми. Ответная игра прошла в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси в высшем дивизионе чемпионата Европы по настольному теннису. По сумме двух матчей плей-офф наши парни взяли верх над венграми. Ответная игра прошла в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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