Мужская сборная Беларуси по настольному теннису пробилась в высший дивизион чемпионата Европы

Новости Беларуси. Сборная Беларуси в высшем дивизионе чемпионата Европы по настольному теннису. По сумме двух матчей плей-офф наши парни взяли верх над венграми. Ответная игра прошла в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».