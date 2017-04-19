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Мужская сборная Беларуси по настольному теннису пробилась в высший дивизион чемпионата Европы

19.04.2017 - 09:19

Новости Беларуси. Сборная Беларуси в высшем дивизионе чемпионата Европы по настольному теннису. По сумме двух матчей плей-офф наши парни взяли верх над венграми. Ответная игра прошла в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мужская сборная Беларуси по настольному теннису пробилась в высший дивизион чемпионата Европы

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