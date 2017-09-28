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Музыкально-образовательный проект «Беларусь-тур» Игоря Квашевича: Когда дети кричат «Браво!» – это дорогого стоит!

28.09.2017 - 11:00

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – виртуоз-аккордеонист, лауреат международ ных конкурсов и фестивалей Игорь Квашевич и Андрей Квашевич, художественный руководитель музыкально-образовательного проекта «Беларусь-тур».

Андрей Квашевич, художественный руководитель музыкально-образовательного проекта «Беларусь-тур»:
На сегодняшний день в нашей стране успешно проходит крупнейший и уникальнейший музыкально-образовательный проект. Не только в Беларуси, но и как минимум на просторах СНГ. Это ответственные слова и это слова даже не мои, а слова всех профессионалов из 8 стран, которые приедут в гости на финальные гала-концерты. Уникальная ситуация, которая сложилась, благодаря единению частной инициативы и поддержки государства.

Я назову цифры, за которыми – колоссальный труд. И, конечно же, 90 городов, которые мы уже прошли. Это не просто 90 концертов! Это… умножайте на три! Потому что в каждом городе мы проводим три мероприятия. Первое мероприятие благотворительное. Мы берём какой-то социальный объект: то ли школу-интернат,  то ли для пожилых людей. Первая акция. Вторая – творческая встреча Игоря с детьми детских музыкальных школ и детьми общеобразовательных школ города либо района, где и творческая встреча и благотворительный концерт классической музыки, плавно перетекающий в эстрадный концерт. Когда дети в конце концерта кричат «Браво!» – это дорогого стоит!

Полная версия интервью – в видеоматериале.

Игорь Квашевич
Фото.
Игорь Квашевич
Фото. Игорь Квашевич

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