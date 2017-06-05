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Музыкальные представители разных городов СССР: в Минске выставлены электрогитары прошлой эпохи

05.06.2017 - 16:23

Новости Беларуси. Сделано в СССР. Электрогитары из прошлой эпохи представили на выставке в Минске. В музее истории театральной и музыкальной культуры собрано более 50 экспонатов, сделанных в разных городах Советского Союза во второй половине XX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эти гитары можно не только посмотреть, но и проверить, как они звучат. Гордость коллекции – гавайская электрогитара 1959 года выпуска, с которой и началась история этого музыкального инструмента в СССР.

Яна Осадчая, научный сотрудник Музея истории театральной и музыкальной культуры:
Выставка пользуется популярностью прежде всего среди людей, которые заинтересованы в музыке, в коллекционировании именно этих предметов. О прошлой выставке у нас были очень хорошие отзывы. В этот раз, я думаю, придет и новая публика, и старая посмотреть.

Выставка продлится до сентября. Экспонаты для нее представили известные белорусские коллекционеры.

Музыкальные представители разных городов СССР: в Минске выставлены электрогитары прошлой эпохи

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