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Фестиваль «Январские музыкальные вечера» завершился в Бресте

13.01.2017 - 08:40

Новости Беларуси. Более 200 исполнителей из Франции, США, Японии и других уголков мира. Брест на несколько дней превратился в настоящую музыкальную столицу. Накануне со сцены драматического театра звучали заключительные аккорды 29-го по счету фестиваля «Январские музыкальные вечера».

В 2017 году среди его участников – народная артистка России Ольга Бородина, профессор Парижской консерватории Юджин Инджич и другие звезды мировой величины. «Январские музыкальные вечера» собрали несколько сотен поклонников классики и тысячи оваций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Горелова, солистка Большого театра России:
Я, несомненно, слышала про фестиваль и что он уже 29 проводится раз. И что очень много и великих, и знаменитых, и мировых звезд приезжало сюда. И что и в данный фестиваль Ольга Бородина выступала. И мне очень почетно выступать на одном фестивале с ней.

Лилия Батырева, организатор фестиваля:
Планка сразу была высокая, профессиональная музыка, показ среднего юного поколения, показ маститых мастеров мирового уровня. И вот это сочетание, где они все встречаются, где они все общаются, где они слушают друг друга и сами растут, и получается высочайший мастер-класс.

Фестиваль «Январские музыкальные вечера» завершился в Бресте

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