новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Музыканты, циркачи, воздухоплаватели: на какие уличные мероприятия стоит сходить летом в Минске

06.05.2017 - 20:11

Новости Беларуси. В преддверии 9 мая в программе «Большой город» рассказали, каким будет День Победы в  столице. А также о том, куда этим летом стоит сходить и что посмотреть – в выходные и праздники.

День Победы: куда минчанам сходить 9 мая?

Карнавальное шествие и цирковые артисты: что нового будет на фестивале уличных театров 7 и 8 мая в Минске

Праздничный концерт у обелиска «Минск – город-герой» пройдёт в день Независимости

Фестиваль воздухоплавания пройдёт во время празднования 950-летия Минска в сентябре

Праздники национальной культуры будут проходить в Минске каждую субботу с 12 июня до октября

Площадки для уличных музыкантов в Минске: подано 250 заявок, прослушивание 13 мая

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Площадки для уличных музыкантов в Минске: подано 250 заявок, прослушивание 13 мая
Праздники национальной культуры будут проходить в Минске каждую субботу с 12 июня до октября
Фестиваль воздухоплавания пройдёт во время празднования 950-летия Минска в сентябре
Карнавальное шествие и цирковые артисты: что нового будет на фестивале уличных театров 7 и 8 мая в Минске
Видеофакт: фестиваль булочек в Китае
Видеофакт: фестиваль булочек в Китае
Фестиваль белорусской культуры «Вытоки» проходит в Минске
Рыцарские бои, песни, танцы и ярмарка. Фестиваль белорусской культуры «Вытоки» проходит в Минске
Две тысячи гладиаторов, сенаторов, дев и священников: парад древнеримских костюмов прошел в Риме
Две тысячи гладиаторов, сенаторов, дев и священников: парад древнеримских костюмов прошел в Риме
20 фото о том, как в Индии прошел традиционный фестиваль красок
Все новости по теме Фестиваль
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru