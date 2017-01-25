новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

МВД: картиной Шишкина хотели расплатиться за очередную партию наркотиков

25.01.2017 - 13:36

Новости Беларуси. Похищенная в России картина Шишкина стоимостью около 2 миллионов долларов найдена в Беларуси. Раритет обнаружили при задержании лидера преступной группы. Она занималась поставкой наркотиков.

Полотно готовилось к перепродаже, но

сейчас передано в Национальный художественный музей. Здесь оно пройдет экспертизу.

Сомнений, что это картина именно Ивана Шишкина, практически нет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Это дерзкое ограбление прогремело на всю Россию.

В 2013 году из музея под Владимиром исчезли шедевры мирового искусства.

Исчезли, как говорят, без шума и пыли. Старушку-сторожа налетчики приковали наручниками к батарее, а картины вынесли прямо в рамках. Пропали три полотна. «Рыболов» Константина Коровина, «Первый снег» Станислава Жуковского и «Лес. Ели» Ивана Шишкина.

Надежда таяла с каждым годом. И вот – звонок из Беларуси. Шишкина нашли. Причем, у наркоторговцев. Картина должна была уйти буквально на следующий день.

В Москве ждал покупатель, готовый отдать за Шишкина 100 тысяч евро и 3 килограмма кокаина.

При этом на аукционах стоимость такой картины может достигать 2 миллионов долларов США.

Георгий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Задача была – не дать картине раствориться. Это действительно шедевр. Как я уже сказал, он бы пошел в счет оплаты очередной партии наркотиков. И наверняка она бы осела в приватном музее какого-нибудь коллекционера, была бы преступным путем вывезена и так далее. Поэтому наша задача была пресечь этот международный канал как наркотиков, также вернуть эту картину.

Сейчас картина находится в Национальном художественном музее.

Специалистам еще предстоит подтвердить подлинность полотна.

Экспертиза продлится около месяца. Экспонат проходит как визуальное, так и технологическое исследование. Ведь важна каждая деталь.

Алексей Хоряк, заведующий отделом русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:
Процесс исследования идет. Мы еще не закончили весь комплекс. На сегодняшний день, на мой взгляд, нет существенных фактов, которые нам бы позволяли говорить о том, что это не Шишкин.

Детектив с хеппи-эндом уже получил огромный резонанс.

Впрочем, о том, останется ли работа в Беларуси либо вернется на Родину, пока говорить рано.

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Судьба полотна будет решаться лишь после заключения экспертов. Впрочем, в находке есть и некий символизм. Картина объявилась накануне дня рождения мастера кисти. А родился Иван Шишкин как раз в этот день – 25 января.

МВД: картиной Шишкина хотели расплатиться за очередную партию наркотиков

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Картину Шишкина, украденную из российского музея, под Минском обнаружил наркоконтроль
Картину Шишкина, украденную из российского музея, под Минском обнаружил наркоконтроль
Источник фото: mf.gov.pl/sluzba-celna
Пенсионерка из Беларуси пыталась провезти в Польшу 5 старинных топоров
Янтарная лихорадка: каким путем камни незаконно попадают в Беларусь
Янтарная лихорадка: каким путем камни незаконно попадают в Беларусь
Видео с польской таможни: три цистерны нелегальных сигарет на 2200 тысяч долларов
Видео с польской таможни: три цистерны нелегальных сигарет из Беларуси на 2200 тысяч долларов
Более 700 пачек сигарет на сумму около $2 млн задержали польские таможенники в «Кузнице»
Более 700 пачек сигарет на сумму около $2 млн задержали польские таможенники в «Кузнице»
Фрукты
Пять фур с санкционными овощами и фруктами на сумму около 117 тысяч рублей задержали витебские таможенники
Минские таможенники обнаружили в посылке из Дании 20 кг религиозной литературы общей стоимостью 9 тысяч рублей
Минские таможенники обнаружили в посылке из Дании 20 кг религиозной литературы общей стоимостью 9 тысяч рублей
Монеты
Раритетные монеты вместо косметики: минчанин пытался отправить посылку с ценным грузом в Швецию
Все новости по теме Контрабанда
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru