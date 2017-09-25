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МВД: «В любом случае, если нарушен жильцами общественный порядок, обращаться необходимо в органы внутренних дел»

25.09.2017 - 19:51

Новости Беларуси. Куда звонить, если шумят соседи, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Андрей Галенка, начальник отдела организации работы участковых инспекторов милиции УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома:
В любом случае, если нарушен жильцами общественный порядок, обращаться необходимо в органы внутренних дел. Мы выбываем, реагируем, фиксируем этот факт, самое главное. И, если в ходе разбирательства устанавливается, что это относится к компетенции жилищно-коммунальных служб, в данном случае, повышенный шум, главным образом, информация передаётся в эти службы.

Когда уже нарушен общественный порядок, тогда уже принимаем меры мы.

В этом году мы начали активно сотрудничать, именно взаимодействие с жилищно-коммунальными службами – летом у нас был комплекс мероприятий, участковые инспекторы милиции совместно с представителями жилищно-эксплуатационных служб посещали вот эти квартиры для того, чтобы фиксировать эти факты – использование квартир не по назначению, чтобы впоследствии у жилищно-эксплуатационных служб была возможность направлять материалы в суд, чтобы выселять данных людей из помещений. 

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