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МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году: ожидается, что ВВП вырастет на 2,8 %

18.04.2018 - 11:24

Новости Беларуси. Международный валютный фонд опубликовал новый обзор мировой экономики, в котором улучшил прогноз роста белорусской экономики в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты ожидают, что ВВП вырастет на 2,8 %. Ранее в Фонде предполагали, что белорусская экономика в 2018 году покажет рост на 0,7 %.

Кроме того, в МВФ скорректировали прогноз по инфляции в Беларуси: ожидается, что в ближайшие два года она будет равняться не более 6 %. Ранее предполагалось, что она составит 7,5 %.

МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году: ожидается, что ВВП вырастет на 2,8 %

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